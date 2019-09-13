ИКМО "Остров Декабристов" утвердила итоги выборов

Избирательная комиссия МО "Остров Декабристов" во время заседания 13 сентября утвердила итоги выборов в округах №21 и №22. Трансляцию заседания ведет участница муниципальных выборов от "Яблока" Александра Лобовикова.

После заседания в помещение ИКМО пришел неизвестный мужчина, который потребовал, чтобы независимые кандидаты покинули здание. По словам "яблочников", в избирательную комиссию вызвали сотрудников полиции.

В МО "Остров Декабристов" два кандидата от "Единой России" Наталья Иванова и Ольга Погосян, а также кандидатка от ЛДПР Анастасия Давыдовой после пересчета получили сотни голосов, которые якобы за них отдали местные жители. При этом во время пересчета некоторые бюллетени имели признаки фальсификаций: отметки за трех кандидаток отличались цветом и почерком.