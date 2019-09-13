Песков заявил, что в Кремле слышали про обыски в ФБК Навального

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков известил журналистов, что в администрации президента знают, что в основанном политиком Алексеем Навальным Фондом борьбы с коррупцией накануне велись некие следственные мероприятия, пишет РИА "Новости".

Сегодня, напомним, Навальный выступил с заявлением, что все задействованные в обысках силовики всенепременно когда-нибудь сами окажутся на скамье подсудимых.

"Нам известно, что, действительно, против этой организации проводятся следственные мероприятия, это известная информация. Мы не видели каких-либо заявлений, о которых вы говорили, потому что вчера у нас была иная повестка дня", - отметил Песков, традиционно не называя ни имени Навального, ни названия фонда.

Накануне, 12 сентября, начиная с 7 часов утра силовики обрушились на региональные штабы политика и приехали домой к сотрудникам учреждений. Часто действо сопровождалось выламыванием дверей и укладыванием граждан лицом в пол.

ЗАКС.Ру опросил "северо-западных" сотрудников штабов, которые единогласно пришли к выводу, что все мероприятия связаны с успехом стратегии "Умного голосования", отлично показавшей себя на прошедших выборах.