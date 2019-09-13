Яшин обратил внимание на незавидную судьбу соперников Собянина по выборам

Политик Илья Яшин, которого не допустили на выборы в Мосгордуму, после чего пять раз подряд помещали в спецприемник, нашел интересным для себя рассмотреть политическую биографию соперников московского мэра Сергея Собянина после проведения выборов в 2018 году, на которых последний одержал уверенную победу (70% голосов). Яшин обратил внимание на то, что те из них, кто решил побороться за депутатский мандат столичного парламента, эту борьбу проиграли.

"Миллионер из КПРФ Вадим Кумин шел в Мосгордуму от севера Москвы. Всё лето он называл себя лидером оппозиции и публичные выступления обычно начинал фразой: «Как будущий председатель городского парламента, скажу…» 8 сентября Кумин проиграл 30-летней Дарье Бесединой", - привел он наиболее яркий пример на своей странице "ВКонтакте".

Аналогичные поражения потерпели "жириновец" Михаил Дегтярев и эсер Илья Свиридов, что навело Яшина на достаточно дерзкую мысль о сомнительности рейтинга мэра, который "сражался" с заведомо неизбираемыми, сверхудобными для него соперниками.

"Чтобы немного сбить спесь с Собянина и лишний раз напомнить: это нелегитимный мэр и обычный самозванец", - декларировал оппозиционер.

Отметим, что год назад Яшин заявлял о своих мэрских амбициях, но ему, как и Дмитрию Гудкову, не удалось собрать количество подписей в свою поддержку, достаточное для прохождения муниципального фильтра.