Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

19:02

ИКМО «Шувалово-Озерки» подвело итоги муниципальных выборов

фото ЗакС политика ИКМО «Шувалово-Озерки» подвело итоги муниципальных выборов

Избирательная комиссия муниципального образования «Шувалово-Озерки» внесло итоги голосования в ГАС «Выборы». Данные в системе обновились 13 сентября, на сайте избирательной комиссии соответствующего решения нет.

Согласно данным ГАС «Выборы», в муниципальный совет «Шувалово-Озерки» попадают два кандидата от «Справедливой России» Виктор Магер и Роман Щукин, а также три самовыдвиженца Любовь Булаева, Владимир Толмачев и Наталья Шабловская. Толмачев и Булаева были муденпами «Шувалово-Озерки» прошлого созыва, тогда  они шли как самовыдвиженец и кандидатка от партии «Коммунисты России» соответственно. 

Помимо этого, мундепами стали кандидаты от КПРФ Ирина Столярова, Игорь Андреев и Сергей Понежа. От ЛДПР  в совет вошли Михаил Тихонов и Александр Устименко, а также заместитель координатора по идеологии партии в Петербурге и действующий мундеп МО Евгений Ененков. Прошел в муниципалы и один кандидат от «Яблока» Николай Громов. 

Больше всего мест в совете досталось кандидатам от «Единой России». Среди них действующие муниципальные депутаты «Шувалово-Озерки» Константин Альхов, Юрий Андреев, Наталия Базунова и Марина Соболева. Новыми в совете стали единороссы Валентин Алексеев, Анна Ефимова, Ольга Сахарова и Ирина Тихонова.

Ранее кандидат в муниципальные депутаты МО «Шувалово-Озерки» Сергей Федотов сообщил о пересчетах голосов в ИКМО в пользу кандидатов от «Единой России» и ЛДПР. Также он рассказал, что данные по УИК №278 исчезли из ГАС «Выборы» - без этих итогов Федотов не попадает в совет. На момент публикации заметки итогов голосования по УИК №278 в системе «Выборы» нет. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:15 Из-за пожара на подстанции "Ленэнерго" Красногвардейский район постиг блэкаут

20:11 Муниципал: Половина мест в совете МО 78 досталось депутатам прошлого созыва   2

19:48 Милонов - против долгого подсчета голосов на муниципальных выборах

19:22 Пивоваров: Лишившиеся победы кандидаты в мундепы не уйдут из политики   2

19:21 Муниципал: Петербургские эсеры намерены наказать полицейских за обман в “Озере Долгом”   1

19:02 Муниципал: ИКМО «Шувалово-Озерки» подвело итоги муниципальных выборов

18:55 Представители партий подискутировали в Смольном о спорных эпизодах муниципальных выборов   2

18:45 Библиотеку Колобовых сдадут в аренду за 1 рубль

18:26 С 16 сентября в Петербурге начнется периодическое протапливание

18:24 В честь российских выборов на Парнасе появился бюст Фемиды   3

17:55 Член Совфеда предложил Украине войти в состав России для возврата Крыма   4

17:51 Яшин обратил внимание на незавидную судьбу соперников Собянина по выборам   2

17:30 КГИОП отказался признавать газгольдер на улице Черняховского памятником

17:16 ФАС предлагает вернуть рекламу вина и пива   3

17:00 Муниципал: ИКМО «Озеро Долгое» объявило о подведении итогов выборов   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru