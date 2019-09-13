ИКМО «Шувалово-Озерки» подвело итоги муниципальных выборов

Избирательная комиссия муниципального образования «Шувалово-Озерки» внесло итоги голосования в ГАС «Выборы». Данные в системе обновились 13 сентября, на сайте избирательной комиссии соответствующего решения нет.

Согласно данным ГАС «Выборы», в муниципальный совет «Шувалово-Озерки» попадают два кандидата от «Справедливой России» Виктор Магер и Роман Щукин, а также три самовыдвиженца Любовь Булаева, Владимир Толмачев и Наталья Шабловская. Толмачев и Булаева были муденпами «Шувалово-Озерки» прошлого созыва, тогда они шли как самовыдвиженец и кандидатка от партии «Коммунисты России» соответственно.

Помимо этого, мундепами стали кандидаты от КПРФ Ирина Столярова, Игорь Андреев и Сергей Понежа. От ЛДПР в совет вошли Михаил Тихонов и Александр Устименко, а также заместитель координатора по идеологии партии в Петербурге и действующий мундеп МО Евгений Ененков. Прошел в муниципалы и один кандидат от «Яблока» Николай Громов.

Больше всего мест в совете досталось кандидатам от «Единой России». Среди них действующие муниципальные депутаты «Шувалово-Озерки» Константин Альхов, Юрий Андреев, Наталия Базунова и Марина Соболева. Новыми в совете стали единороссы Валентин Алексеев, Анна Ефимова, Ольга Сахарова и Ирина Тихонова.

Ранее кандидат в муниципальные депутаты МО «Шувалово-Озерки» Сергей Федотов сообщил о пересчетах голосов в ИКМО в пользу кандидатов от «Единой России» и ЛДПР. Также он рассказал, что данные по УИК №278 исчезли из ГАС «Выборы» - без этих итогов Федотов не попадает в совет. На момент публикации заметки итогов голосования по УИК №278 в системе «Выборы» нет.

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