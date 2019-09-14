Чемезов готов продать за 5 млрд рублей квартиру, найденную Навальным

Глава «Ростеха» Сергея Чемезов заявил, что готов продать свою квартиру за ту сумму, в которую ее оценил Фонд борьбы с коррупцией – 5 млрд рублей, передает РБК.

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: "Все, давайте деньги". Таких денег она не стоит», — сказал Чемезов.

Расследования о своей недвижимости он считает домыслами. По словам Чемезова, он не увидел смысла отвечать на них. «Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально. Отношусь к этому спокойно», - заявил глава «Ростеха».

Себя Чемезов назвал состоятельным человеком, который руководит успешной компанией и получает хорошую зарплату. «Я не занимаюсь накопительством. Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно», - подчеркнул Чемезов.

Алексей Навальный представил расследование ФБК о недвижимости Чемезова в феврале 2018 года. В нем утверждалось, что семья главы «Ростеха» владеет квартирой с видом на Красную площадь в 5 млрд рублей.