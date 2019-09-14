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16:35

Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей

Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.

«Семь миллиардов, Карл! Похоже, на меня повесили чей-то особняк из героев расследований ФБК», - написал активист во «ВКонтакте».

Ранее «рекорд» был у активистки штаба Навального в Саратове: на ее счетах заблокировали по миллиарду рублей. Такова была изначальная сумма ущерба, по версии следствия. Затем она снизилась до 75 млн рублей.

Обыски практически во всех штабах Навального в России прошли 12 сентября по делу о легализации доходов, полученных преступным путем. В Петербурге, кроме штаба, силовики посетили квартиры Александра Шуршева, Ольги Гусевой и Даниила Кена. Все они были вызваны на допрос в Следственный комитет. В этот же день счета активистов заблокировали на 75 млн рублей.

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17:33    
Да, они уже возили денежки Захарченко, а потом недосчитались кругленькой суммы.
А тут им свои вкладывать придётся за "обнаруженные миллиарды", если на счетах усохнет.

17:10    
Если после разблокирования  их там не окажется - значит их украл следком!

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