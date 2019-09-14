Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей

Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.

«Семь миллиардов, Карл! Похоже, на меня повесили чей-то особняк из героев расследований ФБК», - написал активист во «ВКонтакте».

Ранее «рекорд» был у активистки штаба Навального в Саратове: на ее счетах заблокировали по миллиарду рублей. Такова была изначальная сумма ущерба, по версии следствия. Затем она снизилась до 75 млн рублей.

Обыски практически во всех штабах Навального в России прошли 12 сентября по делу о легализации доходов, полученных преступным путем. В Петербурге, кроме штаба, силовики посетили квартиры Александра Шуршева, Ольги Гусевой и Даниила Кена. Все они были вызваны на допрос в Следственный комитет. В этот же день счета активистов заблокировали на 75 млн рублей.