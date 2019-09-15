На месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово появился сквер Ангелов

На месте кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", где в 2018 году пожар унес жизни 60 человек, чиновники открыли сквер Ангелов, передает "Интерфакс".

"Наша задача была открыть не место скорби, а силы. Здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса. Озера и реки мы воссоздать не смогли, но они отображены в виде фонтанов", - объявил глава региона Сергей Цивилев.

Благоустройство на местности было выполнено с использованием 7 тысяч тонн натурального камня. В сквере появился амфитеатр.

После трагедии Цивилев прославился тем, что заподозрил потерявшего всю семью человека в желании "попиариться". Позже чиновник вставал на колени перед жителями Кузбасса и извинялся.

Из 60 погибших большинство составили дети.

Сквер обещали открыть к 20 августа.