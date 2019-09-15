Пивоваров: 139 кандидатов, поддержанных "Объединенными демократами", стали муниципальными депутатами

По результатам голосования на муниципальных выборах депутатами в 38 муниципальных советах стали 139 человек, поддержанных движением "Объединенные демократы". Об этом во время конгресса независимых депутатов 15 сентября заявил координатор движения Андрей Пивоваров.

По словам Пивоварова, в Петербурге по итогам голосования в сумме около 400 мандатов муниципальных депутатов получили кандидаты от партий "Справедливая Россия", "Яблоко", "Партии Роста" и движения "Объединенные демократы".

Выборы прошли 8 сентября. В некоторых округах их результаты по какой-то причине до сих пор не объявляют. В МО "Остров Декабристов" пересчет привел к тому, что внезапно "яблочники" лишились победы, и в совет вместо них прошли единороссы.

Елена Владыкина

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.