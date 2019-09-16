Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за вывихнутое плечо росгвардейца

Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в применении силы к росгвардейцу, передает «Медиазона».

Устинова признали виновным в нарушении ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Его обвиняли в том, что он на акции протеста 3 августа вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании. Сам Устинов отрицал вину, свидетели защиты и видеозапись подтверждали, что при задержании он не сопротивлялся и при этом сам был избит.

Прокуратура запрашивала для Устинова 6 лет лишения свободы. За актера поручился глава театра «Сатирикон» Константин Райкин.

С середины июля в Москве шли протесты против отказов в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа на несогласованных акциях в центре столицы задержали более тысячи человек в каждый из дней, правоохранители применяли физическую силу. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу. После Следком возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках», спустя чуть более месяца с фигурантов сняли обвинения, заменив их другими статьями.