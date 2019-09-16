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Новости

15:26

Песков о приговоре Устинову: Одно дело вряд ли скажется на доверии россиян к Росгвардии

фото ЗакС политика Песков о приговоре Устинову: Одно дело вряд ли скажется на доверии россиян к Росгвардии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать приговор актеру Павлу Устинову, заявив, что его дело вряд ли скажется на доверии россиян к Росгвардии, передает «Интерфакс».

«Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения, не будем делать это и в этот раз. Единственное, что могу сказать в очередной раз: не следует делать каких-то обобщающих выводов. Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии», - сказал Песков.

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Ему вменили, что на акции протеста 3 августа в Москве он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при содержании. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро на момент задержания и к нему самому применяли физическую силу. Такие же показания дали свидетели в суде, однако Устинова все равно признали виновным.

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16:39    
16:00 Фашист Саша видимо полагает, что если он будет постоянно повторять призывы к репрессиям, в стиле 30-х годов в СССР и Германии, то так можно кому-то что-то внушить. Наивный маньяк-реконструктор. Сегодня всё работает иначе.

16:00    
Правоохранители в августе сработали отлично, защищая Отечество от прозападной мрази! Так держать и дальше, а лучше действовать ещё жёстче! Никакой пощады врагам России, как внутренним, так и внешним!

15:38    
Уже сказалось, дурачек.

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