Песков о приговоре Устинову: Одно дело вряд ли скажется на доверии россиян к Росгвардии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать приговор актеру Павлу Устинову, заявив, что его дело вряд ли скажется на доверии россиян к Росгвардии, передает «Интерфакс».

«Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения, не будем делать это и в этот раз. Единственное, что могу сказать в очередной раз: не следует делать каких-то обобщающих выводов. Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии», - сказал Песков.

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Ему вменили, что на акции протеста 3 августа в Москве он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при содержании. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро на момент задержания и к нему самому применяли физическую силу. Такие же показания дали свидетели в суде, однако Устинова все равно признали виновным.