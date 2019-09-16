Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

16:30

Печатавшую агитматериалы для "Объединенных демократов" типографию оштрафовали на 50 тысяч рублей

фото ЗакС политика Печатавшую агитматериалы для "Объединенных демократов" типографию оштрафовали на 50 тысяч рублей

Невский суд Петербурга оштрафовал типографию «Триада» на 50 тысяч рублей за нарушения при печати агитационных материалов для кандидатов в муниципальные депутаты, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Типография печатала материалы в поддержку кандидатов от «Объединенных демократов»: Андрея Пивоварова, Ольги Миловидовой, Андрея Дюгая, Антона Павлова, Дарьи Чернявской в августе 2018 года. Суд установил, что типография изготовила материалы, не опубликовав и не предоставив в ИКМО № 78 сведения об условиях предоставления услуг. Также, считает суд, компания внесла ложные сведения об организации, изготовившей материалы.

По итогам выборов в МО №78 половину мест получили мундепы прошлого созыва, шедшие самовыдвиженцами, в том числе – глава муниципалитета Валентина Штраух. Также самовыдвиженцами избрались два новичка из команды Штраух, по спискам «Единой России» - Виктор Быков, ранее руководивший администрацией МО «Екатерингофский» и ИКМО «Адмиралтейский округ» и два сотрудника «Центра социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
0
0
 МО №78
 
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:26 Муниципал: Места в совете МО «Волковское» поровну поделили единороссы и самовыдвиженцы

19:16 Константин Райкин пообещал бороться за освобождение актера Устинова

18:50 Приговор политтехнологу Милосердову по делу об экстремистском сообществе оставили в силе

18:34 Защита фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова обжаловала его приговор в Мосгорсуде

18:32 Защитники Шиеса создали коммуну

18:27 Муниципал: Муниципальный совет МО "Финляндский округ" будет транслировать заседания   1

18:26 Муниципал: Студентка попала в компанию девяти опытных муниципалов в «Введенском»

17:59 Пивоваров: Отставка Миненко не сделает выборы в городе честнее

17:55 Муниципал: «Яблоко»: В Петербурге у партии украдено минимум 24 мандата   4

17:46 Муниципал: В МО "Семеновский" требуют отменить итоги выборов из-за нарушений при подсчете

17:36 В Карелии нашли наскальные рисунки эпохи неолита

17:25 Муниципал: Депутаты МО "Финляндский округ" избрали главу муниципального совета

17:16 Муниципал: Муниципальный совет МО «Большая Охта» обновился на 70%

16:49 Муниципал: ИКМО «Юго-Запад» решила вручную пересчитать «муниципальные» бюллетени

16:47 Двух калининградских мундепов лишили мандатов в связи с утратой доверия

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru