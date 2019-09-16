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Муниципал

16:49

ИКМО «Юго-Запад» решила вручную пересчитать «муниципальные» бюллетени

фото ЗакС политика ИКМО «Юго-Запад» решила вручную пересчитать «муниципальные» бюллетени

Избирательная комиссия МО «Юго-Запад» в субботу, 14 сентября, решила организовать ручной пересчет избирательных бюллетеней якобы из-за «неоднократных отказов» комплексов обработки избирательных бюллетеней в день голосования. У комиссии возникли сомнения по результатам выборов на всех 25 избирательных участках муниципалитета.

Свое решение ИКМО приняла «в связи с многочисленными жалобами», поступившими в комиссию.

Согласно итоговым протоколов голосования 10 из 20 мест в муниципальном совете получили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», шесть – справедливороссы, 2 – представители КПРФ. Еще два места досталось самовыдвиженцам.

Отметим, что в ходе предвыборной кампании не раз случались конфликты между провластными кандидатами.


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