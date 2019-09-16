Муниципальный совет МО «Большая Охта» обновился на 70%

На сайте муниципального образования «Большая Охта» появились решения местной избирательной комиссии по утверждению итогов выборов.

От «Единой России» в совет избрались три человека: глава МО Татьяна Лаврентьева, депутат Наталья Иванова и глава местной администрации Анастасия Фрегатова.

Кроме того, переизбрался депутат-самовыдвиженец Александр Михайлов. Без партийной поддержки в совет прошло еще пять депуатов: Николай Самусев, Николай Паялин, Яна Козинец, Алексей Глухарев и Наталья Александровская.

Один мандат достался представительнице «Справедливой России» Манефе Королевой.