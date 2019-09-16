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Муниципал

18:27

Муниципальный совет МО "Финляндский округ" будет транслировать заседания

фото ЗакС политика Муниципальный совет МО "Финляндский округ" будет транслировать заседания

Депутаты муниципального совета МО "Финляндский округ" будет транслировать свои заседания в группу "Парк академика Сахарова" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Проводить трансляции во время первого заседания шестого созыва муниципального совета предложила депутат Светлана Уткина. Только что избранный глава муниципального совета, единоросс Всеволод Беликов не возражал против этого предложения онлайн-трансляций.

В муниципальный совет "Финляндского округа" шестого созыва вошли 12 единороссов, три самовыдвиженца, два эсера и один представитель КПРФ. На сегодняшнем заседании главой муниципалитета избрали Всеволода Беликова. Беликов также возглавляет Совет муниципальных образований Петербурга. 

Елена Владыкина

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18:47    
И опять Беликов! Куда же без него. Он вообще в своей жизни знает, что такое работать? Холеный, изнеженный несменяемый глава МО "Финляндский округ" и Совета муниципальных образований СПб. Он никогда не уйдет даже на пенсию с насиженного удобного места и никому не позволит заменить себя. Сколько бы голосов не считали все равно будет Беликов.

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