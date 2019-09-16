Муниципальный совет МО "Финляндский округ" будет транслировать заседания

Депутаты муниципального совета МО "Финляндский округ" будет транслировать свои заседания в группу "Парк академика Сахарова" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Проводить трансляции во время первого заседания шестого созыва муниципального совета предложила депутат Светлана Уткина. Только что избранный глава муниципального совета, единоросс Всеволод Беликов не возражал против этого предложения онлайн-трансляций.

В муниципальный совет "Финляндского округа" шестого созыва вошли 12 единороссов, три самовыдвиженца, два эсера и один представитель КПРФ. На сегодняшнем заседании главой муниципалитета избрали Всеволода Беликова. Беликов также возглавляет Совет муниципальных образований Петербурга.

Елена Владыкина