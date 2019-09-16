Места в совете МО «Волковское» поровну поделили единороссы и самовыдвиженцы

Десять мандатов муниципальных депутатов МО «Волковское» досталось представителям «Единой России» и десять – самовыдвиженцам. Подведенные ТИК № 23 итоги выборов газета «Вестник МО № 71» опубликовала 16 сентября.

От «Единой России» избрался возглавлявший совет в прошлом созывае Рамиль Яхин, а также депутаты Павел Дементьев, Надежда Петрова, Никита Сильников, Александр Белоусов, Ярослав Матико, Татьяна Евдокимова, Михаил Карайланов, Михаил Куренев и Юрий Степанков.

Самовыдвиженцами в совет прошли Марина Другова, Валерий Дудин, Шамиль Рахматулин, Елена Горюнова, Геннадий Масенков, Антон Мещеров, Дмитрий Галашев, Антон Повзун, Александр Савченков и Кирилл Казенов.

Напомним, ранее партия «Яблоко» включила «Волковское» в список муниципалитетов, итоги выборов в которых намеревается оспорить в судах.