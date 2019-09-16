Семь избирательных комиссий Петербурга не отчитались об итогах выборов

В Петербурге семь муниципальных избиркомов по состоянию на 20:30 16 сентября не подвели итоги прошедших выборов. ИКМО не внесли в ГАС "Выборы" информацию об избрании муниципальных депутатов или не опубликовали решения.

Официальные данные в открытом доступе отсутствуют у избирательных комиссий МО №15, МО "Поселок Петро-Славянка", МО "Ржевка", МО "Сосновая Поляна", МО "Юго-Запад", МО "Южно-Приморский", МО "Купчино".

Как минимум в одной избирательной комиссии - ИКМО "Юго-Запад" - итоги выборов не могут подвести из-за пересчёта, который назначили спустя почти неделю после окончания голосования.

Кандидат в муниципальные депутаты от "Яблока" в МО №15 Сергей Самусев рассказал ЗАКС.Ру, что избирком пока не провел заседание по итогам выборов.

На сайте МО "Сосновая Поляна" опубликованы названия решений от 16 сентября об итогах выборов, однако самих документов на сайте нет.

Многие муниципальные избирательные комиссии не смогли с первого раза подвести итоги выборов, которые состоялись 8 сентября. Некоторые избиркомы решили провести ручной пересчет, результаты которого вызывали у независимых кандидатов много вопросов. Так, например, после ручного пересчета в МО "Остров Декабристов" два кандидата от "Единой России" и одна от ЛДПР получили сотни голосов. Наблюдатели и некоторые члены участковых избиркомов заявили, что неизвестные переписали бюллетени после голосования.