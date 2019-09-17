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9:40

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

фото ЗакС политика Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области, передает «Интерфакс».

Кроме спортсменов, на свободу вышел младший брат Кокорина Кирилл. Все трое не стали общаться с прессой и покинули территорию, сев у выхода в черный Mercedes-Benz.

Как минимум один человек пострадал при встрече Кокорина и Мамаева, пишет 78.ru. По данным издания, автомобиль наехал на ногу журналисту. За рулем автомобиля узнали отчима Кокорина Кирилла Логинова.

Ранее суд удовлетворил просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. В колонии они провели два месяца. В июне их приговорили к 1,5 годам колонии по делу о драке в Москве, в том числе с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

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