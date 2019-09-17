Дело диспетчера "Теплосети" о смерти людей при прорыве трубы вернули на доследование

Прокуратура Адмиралтейского района вернула на доследование дело диспетчера АО «Теплосеть Петербурга» Евгения Емельянова о гибели двух человек при прорыве трубы на Измайловском проспекте, сообщили в петербургском отделении «Справедливой России».

Согласно ответу прокуратуры на запрос депутата ЗакСа Надежды Тихоновой, соответствующее постановление вынесли 26 августа. Дело направлено на дополнительное расследование и пересоставление обвинительного заключения.

«Очень надеюсь, что теперь следствие рассмотрит дело всесторонне и непредвзято. Абсолютно очевидно, что Евгений Емельянов не должен нести единоличную ответственность за произошедший трагический инцидент», - заявила Тихонова, добавив, что за гибель людей должны ответить «должностные лица, допустившие эту ситуацию в целом».

28 сентября 2018 года кипяток при прорыве трубы на Измайловском проспекте затопил антикафе «Типичный Питер». Погибли двое молодых людей – Максим Шустров и Андрей Начинкин. В Смольном на их гибель отреагировали с опозданием.

Емельянову вменяли то, что он не принял меры, чтобы выяснить причины резкого увеличения давления в день трагедии и снижения расхода воды, тем самым нарушив правила технической эксплуатации тепловых сетей. При этом другие, например, представители «Справедливой России», видят причину трагедии не в действиях диспетчера, а в том, что технические службы продлили срок эксплуатации уже изношенной трубы до 2020 года.

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