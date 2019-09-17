Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

10:50

Бывшая глава муниципального совета МО №75 требует отменить итоги выборов в округе

фото ЗакС политика Бывшая глава муниципального совета МО №75 требует отменить итоги выборов в округе

Бывшая глава муниципального совета МО №75 Александра Васильева и кандидаты в мундепы Алексей Доссон и Татьяна Закревская обратились во Фрунзенский районный суд, потребовав отменить результаты выборов в муниципалитете. 

Доссон и Васильева рассказали ЗАКС.Ру, что итоги голосования нужно отменить из-за многочисленных нарушений на избирательных участках в единый день голосования. 

По словам Доссона, в суде кандидаты в муниципальные депутаты представят разные аудио и видео доказательства нарушений, которые произошли на участках в МО №75. 

Напомним, в день выборов наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях с надомным голосования во Фрунзенском районе Петербурга. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:25 ГИК отменил решение о ручном пересчете в МО "Юго-Запад"

16 сентября, 20:29 Семь избирательных комиссий Петербурга не отчитались об итогах выборов

16 сентября, 19:53 Единороссы получили 14 из 20 мест в совете МО «Гагаринское»

16 сентября, 19:26 Места в совете МО «Волковское» поровну поделили единороссы и самовыдвиженцы

16 сентября, 18:27 Муниципальный совет МО "Финляндский округ" будет транслировать заседания

16 сентября, 18:26 Студентка попала в компанию девяти опытных муниципалов в «Введенском»

16 сентября, 17:59 Пивоваров: Отставка Миненко не сделает выборы в городе честнее

16 сентября, 17:55 «Яблоко»: В Петербурге у партии украдено минимум 24 мандата

16 сентября, 17:46 В МО "Семеновский" требуют отменить итоги выборов из-за нарушений при подсчете

16 сентября, 17:25 Депутаты МО "Финляндский округ" избрали главу муниципального совета

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
0
0
 МО №75
 
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:55 Директора ФБК допросили в СК по делу об отказе удалять фильм "Он вам не Димон"

14:31 Сотрудники ККИ лишили рестораторов незаконных пристроек   1

14:07 Иск об отмене разрешения на строительство Nova Arena-2 рассмотрят в октябре   1

14:01 Возглавляющему ВС РФ с 1989 года Вячеславу Лебедеву рекомендуют остаться ещё на срок

13:35 "Явно выходите за пределы своих полномочий": Беглов не стал отвечать на запрос депутатов о квартире   5

13:30 Суд оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве

13:07 Дело диспетчера "Теплосети" о смерти людей при прорыве трубы вернули на доследование

12:55 Вишневского возмутили бронированные кортежи Медведева, "посетившие" Летний сад   7

12:32 Песков сообщил о служебной проверке в СК из-за дела Голунова

12:21 70% украинцев одобряют работу Зеленского   1

11:48 В Новой Ладоге полностью выгорело историческое здание   1

11:25 Муниципал: ГИК отменил решение о ручном пересчете в МО "Юго-Запад"   5

11:25 Защитника Муринского парка не пустили в суд с плакатом   3

11:19 Петербург получит 13 млрд рублей из федбюджета на строительство дорог

11:15 Актеры и музыканты запустили флешмоб в поддержку осужденного Павла Устинова   18

Предыдущие новости

Регионы

192642
Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru