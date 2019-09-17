Яшин попросил СК проверить ГБУ "Автомобильные дороги" из-за парада коммунальной техники в Москве

Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин направил в Следственный комитет заявление с просьбой провести проверку ГБУ «Автомобильные дороги» в связи с признаками нарушения ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств) из-за парада коммунальной техники, документ депутат опубликовал в своем Twitter.

Яшин обратил внимание на то, что в уставе «Автомобильных дорог» нет участия в парадах и других подобных мероприятиях. При это участие учреждения в параде потребовало финансового обеспечения, в том числе расходов на техническое обслуживание задействованного транспорта и оплату работы сотрудников, которых отвлекли от выполнения обязанностей в рабочий день.

Мундеп попросил СК установить должностное лицо, принявшее решение об участии учреждения в параде, определить, сколько денег из бюджета потрачено учреждением на это и в случае выявления признаков преступления, возбудить уголовное дело.

Парад коммунальной техники прошел по Садовому кольцу 14 сентября. В нем приняло участие около 700 единиц техники, в том числе автобусы, автомобили ремонтных служб, машины скорой помощи, пожарные, уборочная техника.

Ранее ГБУ «Автомобильные дороги» подало иск к оппозиционерам из-за акций протеста в центре Москвы в июле-августе. Ущерб учреждение оценило в 11,5 млн рублей. В эту сумму включили «дополнительные мероприятия по санитарному содержанию объектов», выделение 20 грузовиков для обеспечения общественного порядка и повреждение «малых архитектурных форм и элементов обустройства дорожного движения».