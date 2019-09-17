Главы четырех партий в Петербурге обратились к Памфиловой из-за ситуации в ИКМО "Озеро Долгое"

Руководители петербургских отделений партий «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» обратились к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой написать заявление в Следственный комитет в связи с ситуацией в ИКМО «Озеро Долгое», сообщила лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина.

В обращении обратили внимание Памфиловой на ряд нарушений при подведении итогов муниципальных выборов в этом округе. Это закрытость действий членов УИКов, тайный пересчет голосов по жалобе одного из кандидатов, отказ членам комиссии в ознакомлении с этой жалобой, обнаружение неопечатанных и непогашенных бюллетеней, отказ членам комиссии предоставить доступ к помещению с ними. Пока у помещения ИКМО круглосуточно дежурят кандидаты от «Яблока», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

Главы отделений партий просят Памфилову обеспечить возможность проверить состояние избирательной документации в присутствии членов Горизбиркома, ИКМО и кандидатов. Также они просят направить жалобы с управление СК по Петербургу для проверки по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Ранее рабочая группа ГИК поручила члену избиркома Марине Ждановой проверить сохранность документации в ИКМО «Озеро Долгое». Дежурящие с 13 сентября у комиссии кандидаты и члены комиссии опасаются, что избирательная документация, хранящаяся в ИКМО, могла быть сфальсифицирована.

12 сентября они просили у председателя ИКМО Галины Светловой показать помещение, в котором хранятся пакеты с бюллетенями. Также они хотели увидеть жалобу, на основании которой в муниципалитете проводился пересчет голосов избирателей, после которого в совет прошли только единороссы. В удовлетворении обеих просьб Светлова отказала.

Подробнее о ситуации в МО «Озеро Долгое» читайте в материале ЗАКС.Ру.

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