Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

17:53

Главы четырех партий в Петербурге обратились к Памфиловой из-за ситуации в ИКМО "Озеро Долгое"

фото ЗакС политика Главы четырех партий в Петербурге обратились к Памфиловой из-за ситуации в ИКМО "Озеро Долгое"

Руководители петербургских отделений партий «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» обратились к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой написать заявление в Следственный комитет в связи с ситуацией в ИКМО «Озеро Долгое», сообщила лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина.

В обращении обратили внимание Памфиловой на ряд нарушений при подведении итогов муниципальных выборов в этом округе. Это закрытость действий членов УИКов, тайный пересчет голосов по жалобе одного из кандидатов, отказ членам комиссии в ознакомлении с этой жалобой, обнаружение неопечатанных и непогашенных бюллетеней, отказ членам комиссии предоставить доступ к помещению с ними. Пока у помещения ИКМО круглосуточно дежурят кандидаты от «Яблока», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

Главы отделений партий просят Памфилову обеспечить возможность проверить состояние избирательной документации в присутствии членов Горизбиркома, ИКМО и кандидатов. Также они просят направить жалобы с управление СК по Петербургу для проверки по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Ранее рабочая группа ГИК поручила члену избиркома Марине Ждановой проверить сохранность документации в ИКМО «Озеро Долгое». Дежурящие с 13 сентября у комиссии кандидаты и члены комиссии опасаются, что избирательная документация, хранящаяся в ИКМО, могла быть сфальсифицирована.

12 сентября они просили у председателя ИКМО Галины Светловой показать помещение, в котором хранятся пакеты с бюллетенями. Также они хотели увидеть жалобу, на основании которой в муниципалитете проводился пересчет голосов избирателей, после которого в совет прошли только единороссы. В удовлетворении обеих просьб Светлова отказала.

Подробнее о ситуации в МО «Озеро Долгое» читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:23 В Петербурге начался митинг против фальсификаций на выборах

19:20 "Дождь": Покинувший Мосгордуму Метельский может получить пост советника Собянина

18:50 В Петроградском районе отменят 7 коммерческих маршрутов с июля 2020 года

18:48 Суд подтвердил законность миллионного штрафа компании, загрязнившей Мурзинку

18:34 Депутат Вишневский просит чиновников ускориться

18:20 Лукашенко: Убежден, что без участия США конфликт в ДНР урегулировать не получится   3

18:05 Муниципал: В совете «Южно-Приморского» будут заседать метивший в губернаторы муниципал и активист «Красивого Петербурга»

17:55 Трамвайную линию от Купчино до Славянки построят в течение 5 лет

17:53 Муниципал: Главы четырех партий в Петербурге обратились к Памфиловой из-за ситуации в ИКМО "Озеро Долгое"

17:50 Муниципал: Вавилина сложила полномочия депутата в МО №7   1

17:25 Яшин попросил СК проверить ГБУ "Автомобильные дороги" из-за парада коммунальной техники в Москве

17:25 Смоленские депутаты отказались согласовывать установку памятника сотрудникам Росгвардии

17:07 Муниципал: По итогам выборов в муниципальном совете Зеленогорска поменялось четыре депутата

16:51 Муниципал: Член Горизбиркома Жданова проверит сохранность бюллетеней в ИКМО «Озеро Долгое»

16:50 "Работает как конвейер": Суд санкционировал новые обыски у сотрудников ФБК   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru