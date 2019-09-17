Резник: Беглов - губернатор опричников

Депутат Законодательного собрания Максим Резник, выступая на митинге 17 сентября, накануне инаугурации раскритиковал петербургского градоначальника Александра Беглова, назвав его "губернатором опричников".
- Этот снеговик первомайский никогда не будет губернатором свободных петербуржцев, - заявил со сцены депутат.
Резник также анонсировал новый большой митинг оппозиции, намеченный на начало ноября.
Акция на площади Ленина продлилась меньше часа и закончилась скандированием лозунга "За любого кроме Беглова".
Александр Беглов победил на губернаторских выборах 8 сентября, получив 64,4% голосов при явке в 30%.
Сергей Еремеев
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