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Новости

20:03

Резник: Беглов - губернатор опричников

фото ЗакС политика Резник: Беглов - губернатор опричников

Депутат Законодательного собрания Максим Резник, выступая на митинге 17 сентября, накануне инаугурации раскритиковал петербургского градоначальника Александра Беглова, назвав его "губернатором опричников".

- Этот снеговик первомайский никогда не будет губернатором свободных петербуржцев, - заявил со сцены депутат.

Резник также анонсировал новый большой митинг оппозиции, намеченный на начало ноября.

Акция на площади Ленина продлилась меньше часа и закончилась скандированием лозунга "За любого кроме Беглова".

Александр Беглов победил на губернаторских выборах 8 сентября, получив 64,4% голосов при явке в 30%. 

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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22:13    
Беглов - вообще не губернатор. Это странный человечек, жертва манипуляций управления внутренней политики администрации президента, совершенно не подходящий для управления Санкт-Петербургом. Чистый продукт чёрных политтехнологий, изуродовавших весь выборный процесс в городе.

21:54    
Беглов - наш губернатор! Адекватных, патриотичных и трудолюбивых петербуржцев! Свободные-свободны! Валите на Запад!

21:18    
Нужен нормальный митинг, в нормальном месте и не в рабочий день

21:14   Даниил   stenkotov@mail.ru
Браво. Кто угодно, только не этот врио. Фальсификатор, вор и обманщик. За него не голосовал никто кроме согнанных бюджетников. Город надо освобождать.
P.S. Не обращайте внимания на комментарии кремлевских проплаченных ботов. Эти конченые и мать свою продадут

20:46   Tanya_Komarova  
А «свободные петербуржцы» в понимании Резника – это такие, как он, которые на балкон выходят с косяком в зубах?)

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