Два избиркома не опубликовали итоги муниципальных выборов

Избирательные комиссии МО №15 и МО "Юго-Запад" все еще официально не оповестили о результатах выборов муниципальных депутатов.

По предварительным данным в ГАС "Выборы" в совет МО №15 проходят 10 представителей партии "Единая Россия", шестеро из "Справедливой России", три самовыдвиженца и один кандидат от "Яблока". Окончательные итоги выборов в ГАС "Выборы" еще не введены. Не удалось обнаружить соответствующие решения ИКМО и на сайте муниципалитета. Кандидат в муниципальные депутаты МО №15 Сергей Самусев рассказал ЗАКС.Ру, что ему и другим участникам выборов уже несколько дней не удается застать членов избиркома по месту регистрации. Исполняющая обязанности главы муниципального совета Татьяна Буянова якобы сообщила кандидатам, что тоже не в курсе, где находятся сотрудники избирательной комиссии.

Председатель ИКМО №15 Дмитрий Середа сообщил, что избирательная комиссия пока не опубликовала решение о выборах из-за рассмотрения жалоб желающих стать мундепами. По его словам, на вечер 17 сентября избирком не рассмотрел "одну или две жалобы".

- В установленные законом сроки, в течение десяти дней, конечно опубликуем [решение], - сказал Середа.

Ранее кандидатка от "Справедливой России" Диана Бондаренко сообщала, что после обработки данных в МО №15 "пропало" около 20 голосов в ее пользу. В протоколе УИК № 206 было указано, что Бондаренко поддержали 122 избирателя, а в ГАС "Выборы" значится лишь 102. В итоге представительница "Справедливой России" занимает шестое место и не проходит в совет.

В МО "Юго-Запад" до сегодняшнего дня сохранялась вероятность пересчета голосов. Местный избирком планировал вручную пересчитать данные из 25 участков, где 8 сентября стояли комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Глава регионального отделения "Справедливой России" Марина Шишкина направляла в Центральную и городскую избирательные комиссии жалобы на это решение ИКМО. По предварительным итогам, эсеры получили в муниципалитете шесть мест. Горизбирком 17 сентября отменил решение о пересчете бюллетеней в МО "Юго-Запад".

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