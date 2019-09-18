Шуршев и Горожанко просят суд отменить итоги выборов в МО "Екатерингофский"

Глава петербургского штаба Навального и кандидат в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Александр Шуршев и активист Федор Горожанко обратился в Ленинский районный суд с требованием отменить результаты выборов, которые утвердил избирком.

Федор Горожанко рассказал ЗАКС.Ру, что в качестве заинтересованных лиц в процесс пригласили представителей Центральной и Городской избирательных комиссий.

- Миненко [Виктор Миненко - глава Горизбиркома. - прим.ред.] неоднократно говорил, что ИКМО "Екатерингофское" надо расформировать и что там нарушения, - сказал Горожанко.

По его словам, если районный суд откажется удовлетворять требования истцов, то участники муниципальных выборов обжалуют решение.

Избирательная комиссия МО "Екатерингофский", руководителем которой является тренер в спортивных центрах Красносельского и Фрунзенского районов Ксения Недбайло, не смогла подвести итоги голосования в муниципальном округе на следующий день после выборов 8 сентября.

По итогам подсчета бюллетеней на семи из восьми УИКах на утро 9 сентября Александр Шуршев проходил в муниципальный совет. Но подсчет был прерван, бюллетени опечатали и увезли в полицию. Возобновив подсчет голосов через некоторое время, результаты выборов в муниципалитете резко изменились: Шуршев проиграл выборы. Активист уверен, что неизвестные подменили бюллетени, пока они были в полиции.

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