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12:49

Находящийся под уголовным преследованием Древарх Просветленный покинул Россию

фото ЗакС политика Находящийся под уголовным преследованием Древарх Просветленный покинул Россию

Эксцентричный активист из Архангельской области Андрей Христофоров, более известный как Древарх Просветленный, эмигрировал из России. Это связано с тем, что он является фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому и находится под подпиской о невыезде. О своем побеге он сообщил местному изданию 29.ru.

"В Архангельске они же мне крылья защемили. Меня поставили в безвыходное положение: мне тут дерево не посадить, не воспитать ни одного полицейского в духе посадского движения. Естественно, мне пришлось расправлять крылья, хвост по ветру, и дальше заниматься любимым делом", - рассказал активист.

По его словам, передряги последнего времени, в которые он попадает, побудили жену подать на развод с ним. Защитники Шиеса не рады случившемуся.

"Мы сожалеем, что Архангельск лишился своего символа, и надеемся на то, что однажды на Шиес снова приедет этот весёлый, жизнерадостный и отзывчивый человек", - говорится в сообществе "Поморье - не помойка".

Уголовное преследование экоактивиста началось, когда он попытался при помощи стоп-крана выйти из поезда на станции Шиес, на которой поезд не стал останавливаться. В результате он был избит полицией и применил к одному из людей в форме электрошокер. Христофоров - инвалид II группы.

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