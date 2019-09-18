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Муниципал

13:30

ЦИК направил в Петербург "десант" для разбора ситуации в МО "Озеро Долгое"

фото ЗакС политика ЦИК направил в Петербург "десант" для разбора ситуации в МО "Озеро Долгое"

Центризбирком внял коллективному обращению представителей партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко", выражавшим крайнюю обеспокоенность ситуацией в МО "Озеро Долгое", где уже который день комиссия никак не может подвести итоги прошедших мунвыборов.

"Поскольку серьезность поступившей информации требует немедленной проверки и реагирования со стороны ЦИК России, в Санкт-Петербург срочно направлена группа, состоящая из члена ЦИК России А.Ю. Кинева и работников Аппарата ЦИК России, для выяснения обстоятельств и оперативного осуществления неотложных действий непосредственно на месте", - гласит послание ЦИК.

Помимо прочего в Центризбиркоме заявили, что все поступившие им материалы о нарушениях в муниципалитете были направлены на рассмотрение в Следком "с пометкой срочно". Ситуация, подытожили в ведомстве, взята на особый контроль.

Ранее рабочая группа ГИК поручила члену избиркома Марине Ждановой проверить сохранность документации в ИКМО "Озеро Долгое". Дежурящие с 13 сентября у комиссии кандидаты и члены комиссии опасаются, что избирательная документация, хранящаяся в ИКМО, могла быть сфальсифицирована.

12 сентября они просили у председателя ИКМО Галины Светловой показать помещение, в котором хранятся пакеты с бюллетенями. Также они хотели увидеть жалобу, на основании которой в муниципалитете проводился пересчет голосов избирателей, после которого в совет прошли только единороссы. В удовлетворении обеих просьб Светлова отказала.

Подробнее о ситуации в МО "Озеро Долгое" читайте в материале ЗАКС.Ру.

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