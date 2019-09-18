Члена ЦИК не пустили в МО "Озеро Долгое"

Члена Центральной избирательной комиссии Александра Кинева не пустили в здание муниципального совета МО "Озеро Долгое". Сотрудники не открыли Киневу дверь.

Представитель Центризбиркома прилетел в Петербург для выяснения ситуации с голосованием в ИКМО "Озеро Долгое". После инспектирования опечатанной двери избиркома Кинев направился в муниципалитет. Сотрудники совета не открыли члену ЦИК, но было заметно, как они выглядывают из окна, раздвигая вертикальные жалюзи.

Кинев уехал из муниципалитета, сообщив, что вопрос с выборами в МО "Озеро Долгое" обсудят на заседании Горизбиркома 19 сентября.

Центризбирком направил своих представителей в Приморский район Петербурга, вняв коллективному обращению представителей партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко", которые всерьез опасаются масштабных фальсификаций в ходе произошедшего пересчета голосов.

Фотография: Георгий Марков

Елена Владыкина

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