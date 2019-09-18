Сокамерниками Павла Устинова стали бывшие полицейские

Помещенный в СИЗО и приговоренный 16 сентября к 3,5 годам колонии московский актер Павел Устинов находится до своего этапирования в одной десятиместной камере с бывшими полицейскими, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова. Из-за неудовлетворительного состояния камеры в ней ощущается сильный холод, из-за чего всем арестантам раздали теплые одеяла.

"Мы отметили слишком тусклое освещение в камере, в связи с чем попросили заменить перегоревшие лампочки, а также обратили внимание администрации изолятора на необходимость замены досок на полу, потому что в камере Устинова в некоторых местах прогнил пол и образовались дырки", - рассказал правозащитник.

Устинова осудили за якобы физическое увечье, которое он нанес одному из набросившихся на него омоновцев в ходе протестной акции 3 августа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Публично за актера успело заступиться множество известных людей. Устинов своей вины не признает, заявляя, что не оказывал сопротивления при грубом задержании.