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10:32

Столичная прокуратура попросила изменить меру пресечения Павлу Устинову

фото ЗакС политика Столичная прокуратура попросила изменить меру пресечения Павлу Устинову

Сторона гособвинения, прокуратура Москвы, направила в Мосгорсуд ходатайство об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года, поделился с "Интерфаксом" адвокат актера Анатолий Кучерена.

"По моему ходатайству прокуратура Москвы инициировала в Мосгорсуде рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова", - известил защитник.

Заявление прокуратуры будет рассмотрено 20 сентября. После вынесения приговора Устинова доставили в СИЗО-4 "Медведь".

Устинова приговорили к реальному сроку заключения за якобы вывих плеча, который он причинил одному из набросившихся на него росгвардейцев в ходе протестной акции 3 августа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Публично за актера заступились множество известных персон и даже секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Устинов своей вины не признает, заявляя, что не оказывал сопротивления при грубом задержании.

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12:38    
12:11, 12:13 - Спаренные пригожинские тролли недовольны отказом от страстно желаемых ими тотальных репрессий невиновных.

12:13    
Если власть идёт на поводу у внутренних или внешних врагов, то государство разваливается! Характерный пример-развал СССР!

12:11    
И после этого продолжим  говорить , что в стране не действует "телефонное" право ? Действует, и очень махровое. Поэтому в следующий раз, когда  купленных "правозащитников" не устроит приговор, они должны заткнуться.

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