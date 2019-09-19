Столичная прокуратура попросила изменить меру пресечения Павлу Устинову Сторона гособвинения, прокуратура Москвы, направила в Мосгорсуд ходатайство об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года, поделился с "Интерфаксом" адвокат актера Анатолий Кучерена. "По моему ходатайству прокуратура Москвы инициировала в Мосгорсуде рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова", - известил защитник. Заявление прокуратуры будет рассмотрено 20 сентября. После вынесения приговора Устинова доставили в СИЗО-4 "Медведь". Устинова приговорили к реальному сроку заключения за якобы вывих плеча, который он причинил одному из набросившихся на него росгвардейцев в ходе протестной акции 3 августа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Публично за актера заступились множество известных персон и даже секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Устинов своей вины не признает, заявляя, что не оказывал сопротивления при грубом задержании. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен