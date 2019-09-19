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Муниципал

11:43

Член ЦИК: На мунвыборах в Петербурге могло быть большое число нарушений

фото ЗакС политика Член ЦИК: На мунвыборах в Петербурге могло быть большое число нарушений

Представитель Центральной избирательной комиссии Александр Кинев сообщил о том, что в Петербурге на муниципальных выборах могли присутствовать многочисленные фальсификации, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

- Мы считаем, что на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге имело место большое количество нарушений и не всем им дана адекватная оценка, - заявил Кинев журналистам после заседания в Горизбиркоме.

По его словам, Центризбирком проведёт специальное заседание, "которое будет посвящено вопросам муниципальной кампании в Петербурге".

Кинев, напомним, приехал в город на Неве с тем, чтобы проинспектировать ИКМО "Озеро Долгое". Впрочем, с первого раза попасть в комиссию ему не удалось.

Ранее сегодня ГИК решил увезти из оскандалившегося муниципалитета бюллетени и лично ознакомиться с ними в стенах Горизбиркома.

Елена Владыкина

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12:42    
Да, кое-где у нас порой, ещё не всем дана, но они начеку, и если что - то они завсегда...

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