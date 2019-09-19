Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:14

В Москве задержали директора ФБК Ивана Жданова

фото ЗакС политика В Москве задержали директора ФБК Ивана Жданова

Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова у его дома, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела фонда Вячеслав Гимади.

Причины задержания пока не сообщаются.

Ранее в конце августа в отношении Жданова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Связано это было с тем, что он не удалял публикации с фильмом-расследованием «Он вам не Димон». В ФБК объясняли, что не могут этого сделать, поскольку расследование опубликовано на личном YouTube-канале Алексея Навального.

Обновлено 13:25: Соратник Навального Леонид Волков предположил, что задержание Жданова может быть связано с протестами в Москве в июле-августе. Жданов был незарегистрированным кандидатом на выборах в Мосгордуму. Волков напомнил, что других кандидатов – Илью Яшина, Юлию Галямину и Константина Янкаускаса – по несколько раз арестовывали по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга) за разные акции. Жданов при этом был арестован дважды. Волков предположил, что для директора ФБК «припасли» протоколы на будущее.

В середине августа Жданова в очередной раз арестовали на 10 суток, пока он отбывал другой арест, в 15 суток. Однако когда он вышел из спецприемника, его не задержали и не доставили для отбытия следующего наказания.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:20    
Давить безжалостно провокаторов-гадёнышей насральнистов ! Чтобы госдеповские грОши стали им поперёк горла и пригодились для подогрева на зоне.

13:55    
Начальство силовиков вцепились в ФБК, как в "спасательный круг". Им надо как-то объяснить падение поддержки власти в России. Что виноват в этом Навальный и его штабисты, а не они, со своей попыткой хапнуть побольше полномочий, толкнуть карьеру, с помощью развязывания в стране террора (т.е., согласно определению словаря Ожегова, "устрашения своих политических противников, выражающееся в физическом насилии").

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:59 "Подставила весь театр": Пермской актрисе грозили увольнением за речь в поддержку Устинова на сцене

14:41 Глава департамента Минкульта задержан по обвинению в мошенничестве

14:31 Муниципал: Член ГИК Жданова не увидела следов вскрытия мешков с бюллетенями в ИКМО "Озеро Долгое"

14:11 Омича оштрафовали за ругательство в адрес Путина

13:50 Депутат-коммунист Мосгордумы выступил за репрессии "в отношении мерзопакостных людей во власти"   2

13:46 Глава Росгвардии высказался за условный срок для Павла Устинова вместо реального   1

13:20 Муниципал: К ИКМО "Озеро Долгое" приехали три члена ГИК и представитель ЦИК   1

13:14 В Москве задержали директора ФБК Ивана Жданова   2

12:41 Профсоюз журналистов потребовал закрыть "московское дело"   1

12:35 Власти Москвы согласовали митинг 28 сентября в поддержку политзаключенных   1

12:15 В калининградской поликлинике начали выдавать талоны с опцией "Просто спросить"

11:47 Экс-издатель The New Times Лесневская опровергла информацию об обысках на ее даче   1

11:43 Муниципал: Член ЦИК: На мунвыборах в Петербурге могло быть большое число нарушений   1

11:06 Радикальный публицист Борис Стомахин вышел на свободу

10:51 Муниципал: ГИК утвердил нового главу ИКМО "Адмиралтейский округ"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru