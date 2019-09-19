К ИКМО "Озеро Долгое" приехали три члена ГИК и представитель ЦИК

К зданию избирательной комиссии муниципалитета "Озеро Долгое" приехали три члена Горизбиркома Марина Жданова, Екатерина Фесик и Юрий Кузьмин, а также член ЦИК Александр Кинев, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Собравшихся запустили внутрь ИКМО. Кандидаты в мундепы обратили внимание ГИК и ЦИК на то, что пломбы на помещениях, где хранятся бюллетени, нарушены.

Утром полицейский конвой увел из помещения председателя ИКМО Галину Светлову: дежурящие на месте кандидаты в мундепы предполагают, что в рюкзаке женщина могла вынести бюллетени.

Накануне Кинева посетил муниципалитет, однако в комиссию ему так и не удалось попасть - никто не открыл ему двери.

Ранее сегодня ГИК решил увезти из оскандалившегося округа бюллетени и лично ознакомиться с ними в стенах Горизбиркома.

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