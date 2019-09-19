Спортсмены, Надежда Тихонова, полиция, пожарные: "обычное" утро в ИКМО "Озеро Долгое"

У ИКМО "Озеро Долгое" с самого утра неспокойно: на место второй раз едет представитель Центризбиркома (накануне ему в помещение так и не удалось попасть), поэтому к его приезду члены комиссии решили "основательно" подготовиться.

Так, активисты и кандидаты в мундепы, круглосуточно дежурящие у ИКМО, прямо с утра столкнулись с тем, что двери, ведущие в учреждение, охраняли некие "молодчики", которые моментально пресекали любую попытку пройти внутрь. Тщетно попробовала попасть в помещение и депутат ЗакСа и экс-кандидат в губернаторы Надежда Тихонова, которую также грубо оттолкнули от входа.

Единственная, кого бесцеремонность "спортсменов" миновала, была председатель ИКМО Галина Светлова: ей мужчины наоборот помогли попасть в здание.

"Накануне была достигнута договорённость о том, что утром в присутствии представителей ЦИК и Горизбиркома будет проведено вскрытие помещения", - в свою очередь пишет глава петербургских эсеров Марина Шишкина.

Кандидаты незамедлительно вызвали на место полицию, однако к их неожиданности первыми приехали пожарные.

Впрочем, прибывшие на место правоохранители некоторых "спортсменов" все же задержали, однако, как сообщают очевидцы, позже их всех отпустили. Кто-то даже видел в полицейской машине главу МО Виктора Байдалакова. Также, по словам активистов, как только борцы с преступностью прибыли на место, Светлова сбежала из ИКМО и добровольно села полицейское авто.

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