Глава департамента Минкульта задержан по обвинению в мошенничестве

Правоохранители задержали главу департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова и еще трех человек по обвинению в мошенничестве, передает «Интерфакс».

Кроме Мосолова, задержаны глава центра культурного наследия «Роскапстрой» Владимир Цветнов, гендиректор «СмартФинанс» Татьяна Магдеева, а также Сергей Семиков. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Суть обвинения пока не раскрывается. Басманный суд Москвы арестовал Цветнова до 12 ноября.

Одно из последних дел о мошенничестве, связанное с Минкультом – хищение не менее 450 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство и реставрацию зданий Эрмитажа. По этому делу арестован бывший замглавы ведомства Григорий Пирумов. Он признал вину.