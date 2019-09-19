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15:20

Задержанного главу департамента Минкульта обвиняют в хищении 20 млн рублей

фото ЗакС политика Задержанного главу департамента Минкульта обвиняют в хищении 20 млн рублей

Директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова обвиняют в хищении 20 млн рублей, выделенных из бюджета на реставрацию объектов на Соловецком архипелаге, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Скрёхина.

По словам Скрёхина, обвинение предъявлено по пяти эпизодам мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения. Речь идет о хищениях в 2011 – 2016 годах денег, выделенных на реставрацию около 70 объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге в Архангельской области.

О задержании Мосолова стало известно 19 сентября, также задержаны еще три человека.

 

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