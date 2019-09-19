Замглавы департамента Минкульта арестовали по делу о хищении 20 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал замдиректора департамента охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова по делу о мошенничестве до 12 ноября, передает «Интерфакс».

Мосолова обвиняют в хищении денег, выделенных из бюджета на реставрацию объектов на Соловецком архипелаге. По версии следствия, ущерб составил 20 млн рублей. Свою вину Мосолов не признает.

По делу также проходят глава центра культурного наследия «Роскапстрой» Владимир Цветнов, гендиректор «СмартФинанса» Татьяна Магдеева и предприниматель Сергей Семиков. Их арестовали на тот же срок.