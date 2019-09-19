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Муниципал

20:15

Нэлли Вавилину избрали главой совета МО "Гавань"

фото ЗакС политика Нэлли Вавилину избрали главой совета МО "Гавань"

Муниципальные депутаты МО "Гавань" шестого созыва на заседании 19 сентября выбрали представительницу "Справедливой России" Нэлли Вавилину главой совета. 

На пост руководителя муниципалитета претендовали два депутата: эсер Нэлли Вавилина и единоросс Александр Григорьев. Последнего выдвинула на пост руководителя совета фракция "Единая Россия". 

За Григорьева проголосовали два мундепа, за Вавилину - семь. Один муниципальный депутат МО "Гавань" проголосовал против всех. 

Заместителем главы муниципального совета выбрали депутата "Справедливой России" Сергея Кузина, за которого проголосовали семь человек.

Кроме мундепов на первом заседании присутствовали депутат Законодательного собрания от "Справедливой России" Алексей Ковалев и член Горизбиркома Екатерина Фесик.

В совет "Гавани" по итогам выборов 8 сентября вошли семь представителей "Справедливой России" и три единоросса. 

Елена Владыкина


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