"Единая Россия" образовала фракцию в Мосгордуме из 19 депутатов

В новую фракцию «Единой России» в Мосгордуме вошли 19 депутатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу фракции Степан Орлов.

«В настоящий момент во фракцию вошло 19 депутатов Мосгордумы. Фракция сегодня сформирована», - сказал Орлов.

Ранее на заседании Мосгордумы одобрили поправки, согласно котором в парламенте появится фракция «Единой России», несмотря на то, что ее представители избирались как самовыдвиженцы, а не от партии. Один из таких самовыдвиженцев, единоросс Александр Семенников, заявил, что у его соратников «на лбу это написано».