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12:11

Пермская актриса уволилась после речи в поддержку Устинова со сцены

фото ЗакС политика Пермская актриса уволилась после речи в поддержку Устинова со сцены

Актриса пермского «Театра-театра» Дарья Егорова сообщила в своем Facebook, что написала заявление на увольнение по собственному театру после того, как выступила в поддержку осужденного фигуранта «московского дела» Павла Устинова.

«Последний рабочий день 24 сентября. Ищу работу», - сообщила Егорова.

Накануне актриса рассказала, что ей пригрозили увольнением за речь, произнесенную в поддержку Устинова после премьеры спектакля. Она заявила, что режиссер спектакля отчитал ее за это, и никто из актеров не поддержал.

Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь  при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро, и к нему самому применили физическую силу.

В поддержку Устинова и других фигурантов аналогичных дел проходили пикеты в Москве и Петербурге. Освободить заключенных требуют представители разных профессий: журналисты, работники книжного бизнеса, артисты, музыканты, священники. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения «Сядь за текст», читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юного зрителя со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

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13:38    
Одна проблемка тока... а был бы это не актер или журналист, нормально бы сидел полный срок.
На кой нам эта дискриминация по социальному принципу?
Чем актер лучше то? Тем что за него Великие вписаться могут?

13:04    
12:51. Да, я уверен на 100% в том, что репрессии против внутренних врагов Отечества, при крайней необходимости, в критической ситуации - массовые, положительно влияют на СТАБИЛЬНОСТЬ в стране, мобилизуют основную массу населения на выполнение стоящих задач перед страной, в в боевой обстановке на подвиг, самопожертвование в интересах общей ПОБЕДЫ над агрессором и тд. В этом плане очень поучительны репрессии антисоветчиков 1937-1938 года, расстрел командования Западного фронта за потерю управления войсками в начале войны, приказ Сталина "Ни шагу назад!" 1942 года и тд.

13:00    
Стоило ли увольняться? С другой стороны в такой компании может и нечего делать.

12:51    
Смешной тролль Саша учит всех стабилизации, после того, как несколько лет проповедовал не только ужесточение репрессий, но и призывал не считаться с законами, ради каких-то великих целей. Крикливую толпу каждый день показывают на политических ток-шоу по ТВ. И некоторые во власти поверили сами в то, что заказали. Результат - попытка заговора силовиков и государственный террор на улицах столицы страны. Суд[цензура]ю систему, к сожалению, уже разрушили те, кто считают свою политику или свои интересы выше любых законов. Суд[цензура]ю ветвь власти надо выращивать заново.

12:33    
Надо хорошо всем понять, что все эти провокации в поддержку уголовника Устинова разрушают суд[цензура]ю систему России, усиливают дестабилизацию страны! Власть идёт на поводу крикливой толпе русофобов, что печально и может привести к трагическим последствиям для России! Кто этого не понимает, тот наивен или дурак, а кто понимает, то враг!

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