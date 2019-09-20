Черепанов ждет рекомендаций от Смольного по вопросу трудоустройства

Экс-глава муниципального образования «Купчино» Михаил Черепанов сообщил ЗАКС.Ру, что ближайшие годы планирует заниматься развитием сотрудничества стран БРИКС.

- Также в планах работать на том месте, где мне порекомендует работать правительство Санкт-Петербурга, - добавил бывший муниципал.

В настоящее время Черепанов руководит проектом международного муниципального сотрудничества стран БРИКС, в рамках которого в Петербурге 20 сентября стартовал первый международный муниципальный форум.

Бывший глава МО «Купчино» отметил, что ожидает на форуме заложения фундамента будущего воздействия между муниципалитетами России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки.

Напомним, Черепанов был депутатом МО «Купчино» с 2014 по 2019 год. В сентябрьских муниципальных выборах он не участвовал. «Единая Россия» сначала выдвинула его свои кандидатом, а потом сняла с выборов.

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