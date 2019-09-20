Суд отпустил Павла Устинова из СИЗО

Мосгорсуд изменил меру пресечения фигуранту «московского дела» Павлу Устинову на подписку о невыезде, передает «Медиазона».

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры. Устинов останется под подпиской до обжалования его приговора. Обосновывая ходатайство, прокурор упомянула, что Устинов не сможет воспрепятствовать действиям по уголовному делу, у него есть постоянная регистрация в Подмосковье, и за него поручился руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Устинова 16 сентября приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро, и к нему самому применили физическую силу. Суд, вынося приговор, отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи.

В поддержку Устинова и других фигурантов аналогичных дел проходили пикеты в Москве и Петербурге. Освободить заключенных требуют представители разных профессий: журналисты, работники книжного бизнеса, артисты, музыканты, священники. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения «Сядь за текст», читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юного зрителя со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

Вечером 19 сентября Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой изменить меру пресечения Устинову. Перед этим глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что считает реальный срок Устинову суровым наказанием, и на месте суда он бы заменил его на год условно.