Дверь ИКМО «Красненькая речка» станет экспонатом Музея политической истории

Участники «Объединенных демократов» передали в Музей политической истории дверь с решеткой, которая некогда стояла на входе в избирательную комиссию муниципального образования «Красненькая речка», сообщила ЗАКС.Ру координатор проекта Анастасия Буракова.

- Нам сказали, что пока она будет находиться во внутреннем дворе, а когда будут делать выставку о муниципальных выборах, безусловно, она станет одним из центральных экспонатов, - отметила Буракова.

По ее словам, дверь «Объединенные демократы» получили в первых числах сентября.

Напомним, первым обратил внимание на дверь в ИКМО с зарешеченным окошком депутат ЗакСа Борис Вишневский, приехавший в конце июня в МО «Красненькая речка» для встречи с муниципальными депутатами. Он выложил в соцсетях снимок артефакта с подписью «Враг не пройдет. Да и другу несладко придется».

В июле на Avito появилось объявление о продаже двери. Глава муниципалитета Абраменко прокомментировал ЗАКС.Ру, что муниципальное образование не имеет отношения к объявлению о продаже, а дверь в ИКМО уже поменяли.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.