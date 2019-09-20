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15:22

В СПЧ обсудят изменение судебной системы на фоне дела Устинова

фото ЗакС политика В СПЧ обсудят изменение судебной системы на фоне дела Устинова

Совет при президенте по правам человека на ближайшем заседании с президентом Владимиром Путиным обсудит изменение судебной системы на фоне дела актера Павла Устинова, передает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя СПЧ Евгения Боброва.

«Судебная система в очередной раз продемонстрировала свою полную некомпетентность и профнепригодность, приговорив его [Устинова] в первой инстанции к такому наказанию», - сказал Бобров.

По его мнению, скорее всего, в понедельник, 23 сентября, суд отменит приговор Устинову или переведет наказание в условный срок. Это «опять-таки говорит о некомпетентности судебной системы», считает Бобров. По его словам, на одном из последних совещаний в совете его коллеги «сошлись во мнении, что судебная система представляет собой сейчас довольно разнузданное зрелище, нужно кардинально ее менять, чем быстрее, тем лучше».

Ранее суд отпустил Устинова из СИЗО под подписку о невыезде. Перед этим его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к полицейскому. Устинову вменили то, что из-за его сопротивления при задержании во время митинга 3 августа в Москве росгвардеец вывихнул плечо. Есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро, не выказывая участия в акции, и задерживавшие его силовики сами применяли к нему физическую силу и спецсредства.

В поддержку Устинова и других фигурантов аналогичных дел проходили пикеты в Москве и Петербурге. Освободить заключенных требуют представители разных профессий: журналисты, работники книжного бизнеса, артисты, музыканты, священники. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения «Сядь за текст», читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юного зрителя со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела. На фоне резонанса Генпрокуратура обратилась с ходатайством об изменении меры пресечения – хотя гособвинение в суде запрашивало для Устинова шесть лет лишения свободы.

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17:58    
Что есть то есть. разнузданной сидебной системе даже законы не указ.

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