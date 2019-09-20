В ГД предложили штрафовать Facebook и Google на миллионы рублей за вмешательство в дела России

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что для таких интернет-компаний, как Facebook и Google, следует предусмотреть серьезные штрафы, передает РИА «Новости».

«Надо принимать законы такие, чтобы за такие явные нарушения закона предусмотреть серьезные меры наказания в виде штрафов. Самое лучшее наказание - это штрафы... Это компании [Facebook и Google] коммерческие, поэтому штрафы - это серьезные меры реагирования и опять же это мировая практика. [Их стоит штрафовать на] миллион или несколько миллионов рублей за вмешательство и за нарушение российского законодательства», - заявил Пискарев.

Роскомнадзор после выборов в России заявил, что расценивают наличие политической рекламы в единый день голосования в Google, Facebook и YouTube как вмешательство во внутренние дела России и воспрепятствование проведению «демократических выборов». Данные о нарушениях передали в Госдуму.