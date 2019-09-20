Экс-замглавы Мурманской области перевели на ту же должность в Челябинскую область Ушедший в отставку после выборов губернатора в Мурманской области замглавы региона Анатолий Векшин стал исполнять те же обязанности в другом регионе: его командировали в Челябинскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя нового для него региона, Алексея Текслера. "Векшин займет пост вице-губернатора", - подтвердил чиновник. Таким образом, Векшин займет место Евгения Голицына, судьба которого пока решается. Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области 8 сентября. Он набрал 60,07% голосов. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен