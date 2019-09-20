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16:31

Активистка подала иск к главе Василеостровского района на одну копейку

фото ЗакС политика Активистка подала иск к главе Василеостровского района на одну копейку

Активистка, юрист Ирина Баханович подала иск о защите чести и достоинства к главе Василеостровского района Эдуарду Ильину, потребовав компенсацию вреда в размере одной копейки.

Поводом для иска стали посты на страницах в соцсетях Ильина и пресс-службы Василеостровского района, связанные с благоустройством намывных территорий. Баханович расценила высказывания о ней как «абсолютно недопустимые для чиновника».

Посты появились в ответ на попытку активистов провести акцию для привлечения внимания к проблемам намывных территорий. Отказ администрации в согласовании Баханович сочла незаконным и оспорила его в суде.  Василеостровский суд Петербурга удовлетворить претензии отказал. При этом Горсуд в августе решение первой инстанции отменил, признав отказ в согласовании акции незаконным.

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18:14   melineurnyshev   melineurnysheva1992766z6le@mail.ru
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe --- https://nuts.cx/otay

17:29    
Эдик Ильин, ты не у себя в местечке, а в культурной столице. Если горсуд щёлкнул тебя поносу, то утрись и наперёд будь умнее (по-возможности), не вылупляйся.

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