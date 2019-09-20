Яшин огорчен поведением в Мосгордуме поддержанного им в рамках "умного голосования" депутата

Политик Илья Яшин, не допущенный до выборов в московский парламент и на волне протестов отсидевший в спецприемнике пять подряд административных арестов, выразил разочарование в связи с тем, что поддержанный им и Алексеем Навальным кандидат Магомед Яндиев проголосовал за переизбрание предыдущего спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Представитель Ингушетии Яндиев, избранный от "Справедливой России", объяснил в микроблоге свой поступок тем, что "лучше уж профессионал", отказавшись поддерживать кандидатуру коммуниста на пост главы законодательного органа.

"Мы не обсуждали с ним это. Он не посчитал нужным со мной посоветоваться или с кем-либо еще, он самостоятельный человек, ему более 50 лет, но, на мой взгляд, какие бы у него ни были реальные или заявленные мотивы, история очень плохая", - признался Яшин.

Примечательно, что при поддержке ФБК не ведшему избирательной кампании Яндиеву удалось победить в 45 округе имевшую серьезный информационный ресурс проректора ВШЭ Валерию Касамару. Проиграв, она посетовала на то, что оппонент прошел в Думу за счет поддержки диаспоры в Москве.