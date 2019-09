Пострадавший от отравления "Новичком" британец намерен отсудить у РФ 1 млн фунтов Британец Чарльз Роули, отравившийся нервно-паралитическим газом "Новичок" в Эймсбери, собирается подать к России иск на 1 млн фунтов стерлингов (приблизительно 80 млн рублей), передает The Mirror. Представлять интересы англичанина будет адвокат Патрик Магуаир, защищавший интересы жертв атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. "Это [отравление] очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", - сообщил о своих намерениях Роули. По его словам, он до сих пор продолжает страдать от побочных эффектов после отравления. 4 июля 2018 года полицейские обнаружили Роули и его подругу Доун Стёрджесс в бессознательном состоянии в одном из домов в Эймсбери (находится в 12 км от Солсбери). Женщина умерла, не приходя в созанение, а Роули прошел лечение и был выписан из больницы. Врачи установили, что англичане подвердлись токсическому воздействию газа "Новичок", которым в марте отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Им ибоим удалось выжить. В совершении преступлении британская сторона подозревает россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения блуждающими по Солсбери в день отравления. Позднее президент Владимир Путин заявил, что мужчины – "гражданские лица", и сразу после этого они появились в эфире телеканала RussiaToday, где дали интервью и рассказали, что приезжали в Солсбери исключительно с туристической целью. Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов могут являться сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, оба якобы имеют звание Героев России. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен