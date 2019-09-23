Главу «Острова Декабристов» не смогли выбрать из-за отсутствия кворума

Три депутата от партии «Яблоко» и экс-глава МО «Остров Декабристов» Владимир Барканов вечером 23 сентября не явились на заседание местного совета, тем самым отложив избрание его главы. Трансляцию ожиданий оставшихся депутатов вел пользователь Twitter-аккаунта «Кто-то другой».

На первое заседание МО «Остров Декабристов» пришли только пять единороссов и представительница ЛДПР. Тем самым, не получилось кворума. Согласно муниципальному регламенту выборов главы, в них должны принимать участие не менее двух третей состава депутатов.

Барканов в телефонном разговоре сообщил ЗАКС.Ру, что не смог принять участие в заседании, поскольку находился в Москве.

Напомним, изначально в муниципальный совет «Острова Декабристов» проходило пять представителей «Яблока». Однако после ручного пересчета голосов их места достались кандидаткам от «Единой России» и ЛДПР.

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