В Смольном объяснили принцип работы горячих линий по вопросам отопления

И.о. председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев на заседании петербургского правительства 24 сентября рассказал, как будут действовать горячие линии по вопросам отопления, запущенные в регионе накануне.

По словам чиновника, все поступившие на линию сигналы берутся на контроль жилищным комитетом и заносятся в журнал, после чего данные передаются в управляющую компанию, которая занимается решением проблемы и отчитывается об этом перед Жилкомом.

Вице-губернатор Николай Бондаренко добавил, что, если управляющая компания не сможет установить причину отсутствия тепла, на место приедут представители городской администрации.

Напомним, 24 сентября на заседании регионального правительства объявили о начале отопительного сезона.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.